Es sind keine gewöhnlichen Ferien, die die 26 ukrainischen Jungen und Mädchen in Zwickau verbringen. Was sofort auffällt: Sie alle blicken ernst. Unbeschwertes Kinderlachen, Necken und Frozeln sind eher nicht angesagt. Kein Wunder, denn die Kinder im Alter zwischen 12 und 16 Jahren, die seit Sonntag auf Einladung der Stadt Zwickau hier Ferien machen, kommen aus einem vom Krieg gebeutelten Land. "Unsere Region ist zwar nicht direkt von den Kämpfen betroffen. Dennoch spielt der Krieg bei vielen unserer Kinder eine Rolle", erklärt Betreuerin Natalia Jasyuk. Sechs Kinder in der Reisegruppe seien durch den Krieg Halbwaisen geworden, von vielen kämpften der Vater oder die Mutter gerade an der Front.

Viele Familien haben Tote zu beklagen

Mark ist 15 Jahre alt und das erste Mal in Deutschland. Als es hieß, dass ein Bus mit Kindern eine Woche Urlaub in Sachsen machen kann, habe er sich riesig gefreut. Mark stammt aus der Nähe der Zwickauer Partnerstadt Wolodymyr. Zu Hause sind sie zu sechst - er hat noch drei Schwestern. Die Eltern seien beide schon an der Front gewesen, erzählt der Junge. Zum Glück seien sie unbeschadet wieder nach Hause gekommen. Auch wenn seine westukrainische Heimatstadt bisher von den Kampfhandlungen verschont wurde: Jeden Tag hört Mark, wie Freunde, Bekannte oder Verwandte Tote zu beklagen haben, die an der Front gefallen sind.

Wir sammeln Geld und Spenden. Nicht um Bomben oder Waffen zu kaufen, sondern um humanitäre Hilfe zu organisieren. Karl-Ernst Müller Vorsitzender "Partnerschaft zur Ukraine e.V."

Verein sammelt für humanitäre Hilfe

"Uns liegt vor allem die Förderung von Kindern am Herzen", sagt Karl-Ernst Müller. Der 77-Jährige ist Vorsitzender des Vereins "Partnerschaft zur Ukraine". Der Verein entstand 2013, als die Partnerschaft mit der westukrainischen Stadt Wolodymyr besiegelt wurde. Müller war einer der Initiatoren. Mit dem Beginn des Krieges 2022 verstärkten sich noch einmal die Aktivitäten des Vereins. "Wir sammeln Geld und Spenden. Nicht um Bomben oder Waffen zu kaufen, sondern um humanitäre Hilfe zu organisieren. Das liegt uns am Herzen", sagt er. Ein Baustein sei die Ferienaktion für ukrainische Kinder.

Buntes Ferienprogramm