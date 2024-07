15:23 Uhr | Selenskyj kündigt Vergeltung nach Raketenangriffen an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt Vergeltung für den massiven russischen Raketenangriff an, bei dem nach ukrainischen Angaben landesweit 29 Menschen getötet wurden. Die Ukraine werde auch ein Treffen des UN-Sicherheitsrates beantragen, sagte Selenskyj bei einem Besuch in Warschau. Zudem rechne sein Land beim Nato-Gipfel diese Woche mit konkreten Schritten der Verbündeten hinsichtlich einer Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung.

Außerdem hat Selenskyj russische Behauptungen zu einem Flugabwehrfehler bei einem getroffenen Kinderkrankenhaus in Kiew zurückgewiesen. "Was für ein Zynismus, den die Mistkerle im Kreml an den Tag legten, dass es angeblich die ukrainische Flugabwehr und kein gezielter Raketenschlag war", sagte der ukrainische Staatschef auf einer Pressekonferenz in Warschau.

15:19 Uhr | Polen und Ukraine unterzeichnen Sicherheitsabkommen

Vor dem Nato-Gipfel in Washington haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet. "Wer heute die Ukraine verteidigt, verteidigt auch sich selbst", sagte Tusk. Der ukrainische Präsident bezeichnete den Vertrag als "ambitioniert". In dem Vertrag sei vorgesehen, einen Mechanismus auszuarbeiten, mit dem "russische Raketen und Drohnen im ukrainischen Luftraum abgeschossen werden können, die in Richtung Polen abgefeuert wurden".

Selenskyj kündigte außerdem die Aufstellung einer neuen ukrainischen Truppe auf polnischem Territorium an. Er ruft in Warschau die Ukrainer im Ausland auf, sich dieser Einheit anzuschließen.

15:17 Uhr | Ein Toter bei Angriff auf Belgorod

Bei einem ukrainischen Angriff auf die russische Oblast Belgorod ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs Wjatscheslaw Gladkow ein Zivilist getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden. Die Zahl der Verletzten könne noch steigen. Belgorod grenzt an die Ukraine und ist immer wieder Ziel ukrainischer Angriffe gewesen.

13:54 Uhr | Erneuter russischer Angriff auf Kiew – vier Tote

Nach den schweren Luftangriffen am Morgen hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut attackiert. Wie die Behörden mitteilten, seien dabei vier Menschen durch Trümmer herabstürzender Raketen getötet worden.

11:31 Uhr | Klitschko: Einer der schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn

Der russische Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko einer der schwersten in dem seit mehr als zwei Jahren tobenden Krieg gewesen. "Sie sehen: Es ist ein Kinderkrankenhaus", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters, während er neben einem schwer beschädigten Gebäude steht. Die Zahl der Todesopfer nach dem massiven Raketenangriff auf Kiew ist nach Angaben örtlicher Behörden inzwischen auf sieben gestiegen.

11:21 Uhr | Drei Tote bei russischen Angriffen auf Pokrows

Mindestens drei Menschen sind bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Pokrows im Osten der Ukraine getötet worden. Eine Rakete habe ein nicht näher bezeichnetes Gebäude getroffen, teilte der Regionalgouverneur auf Telegram mit.

10:50 Uhr | 17 Tote nach russischen Luftangriffen auf Kiew und Krywyj Rih

Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie die südukrainische Stadt Krywyj Rih sind mindestens 17 Menschen getötet worden. In Kiew starben bei den Angriffen örtlichen Behörden zufolge sieben Menschen, neun weitere seien verletzt worden. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa berichtete, waren in der Innenstadt gut zwei Dutzend Explosionen mutmaßlich von Flugabwehrraketen zu hören. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von herabstürzende Trümmerteilen in vier Stadtteilen sowie zahlreichen Notrufen. Klitschko und dem Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, zufolge gab es auch einen Einschlag in einem Kinderkrankenhaus. Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Evgeniy Maloletka

Auch die südukrainische Stadt Krywyj Rih wurde am Morgen von schweren russischen Angriffen erschüttert. Wie Bürgermeister Oleksandr Wilkul mitteilte, sind dabei mindestens zehn Menschen getötet und 31 verletzt worden.

