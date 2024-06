Wie der Krieg in der Ukraine unsere Sprache prägt

Dominik Hetjens: Das ist wirklich eine interessante Frage, beispielsweise beim Wort "Krieg". In Zeitungen hat sich zum Beispiel verändert, wie häufig bestimmte Wörter benutzt werden, und "Krieg" macht da eine rasante Entwicklung. 2022 sprechen wir ganz viel über Krieg: Ungefähr sechsmal so viel wie vorher ist es in Zeitungen zu beobachten. Dann geht es runter und halbiert sich ungefähr, ist aber immer noch auf dem dreifachen Level im Vergleich zu vor dem Invasionskrieg Russlands in der Ukraine. Das heißt, wir reden jetzt ungefähr dreimal so viel in Zeitungen über Krieg – oder zumindest kommt das Wort dreimal so häufig vor, was wir als Indikator nehmen können.