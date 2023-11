Die psycho-soziale Beratung bezahlt die Soziallotterie "Aktion Mensch" von Dezember 2022 bis diesen Monat mit insgesamt rund 60.000 Euro. Derzeit würden traumatisierte Minderjährige aus 30 Familien, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet waren, von den Therapeuten betreut, so Neumann. Das geschehe unbürokratisch und ohne lange Wartezeiten.

"Nach wie vor erreichen uns wöchentlich neue Anfragen", so Neumann. Deshalb ist für die Leiterin des Jugendhilfezentrums eine Weiterführung wichtig. Aktuell bemüht sich die Caritas nach eigenen Angaben darum, das Projekt weiter anzubieten und führt an mehreren Stellen Gespräche dazu. Verbindliche Entscheidungen würden noch ausstehen, deshalb bittet sie Organisation die Bevölkerung um Spenden, um einen Übergang zu schaffen. Wer helfen will, kann sich an die Caritas in Dresden wenden.