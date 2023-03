Es soll wohl einen Brauch geben, dass die Fahrzeugführer versuchen, so nah wie möglich an das Brautpaar heran kommen wollen. Wir vermuten aktuell, dass es in dem Rahmen zu den Unfällen gekommen ist.

Kurz vor dem Eintreffen in der Hochzeits-Festscheune im Mülsener Ortsteil Thurm fuhr ein Fahrzeug gegen ein anderes, was dadurch wiederum in einen nahegelegenen Gartenzaun gedrückt wurde. Einsatzkräfte des Polizeireviers Zwickau und der Verkehrspolizei fanden vor Ort mehrere beschädigte Autos der Marken Mercedes und BMW vor. In einem Gebüsch wurden zudem zwei ukrainische Kennzeichen gefunden, die kurz zuvor in Chemnitz als gestohlen gemeldet wurden.