Klettern in der Kirche Pirnaer Hospitalkirche wird zur Kletterhalle

Stefan Henny ist der Erste, der hier klettern darf. Platte für Platte schraubt er an dem acht Meter hohen Balkengerüst in der Pirnaer Hospitalkirche fest. Wenn er aufblickt, fällt sein Blick auf der einen Seite auf eine Orgel – und auf der anderen auf bunte Kirchenfenster. Dort stand früher der Altar. "Tatsächlich haben wir in einer Kirche noch keine Kletterwand aufgebaut", sagt der erfahrene Kletterwand-Bauer. "Es ist so schon etwas Besonderes."