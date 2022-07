Karneval in Meerane In Meerane wird seit den 1950-er Jahren Fasching gefeiert. Seit 1994 gibt es in der Stadt den Straßenfasching. 2009 wurde der Verein "Meeraner Pflasterköppe" gegründet, der seitdem den Straßenfasching organisiert. Traditionell gehört die berühmte "Steile Wand" zur Strecke, die von den Narren in Angriff genommen wird. Im Gegensatz zu den Radsportlegenden, die sich hier hinaufquälten, ziehen die Meeraner Narren allerdings die Gegenrichtung vor. Im Jahr 2021 musste der Umzug coroanbedingt abgesagt werden. 2022 gab es ein weiteres Novum. Der Faschignsumzug wurde erstmals in der Geschichte vom Februar auf einen Termin im Juli verlegt. Meeraner Pflasterköppe e.V.