Heizung, Kraftstoff, Lebensmittel: Die meisten Preise steigen derzeit immer weiter an. Sonderausgaben sind für viele kaum noch zu bewältigen. Umso wichtiger sei ein Spendenprojekt für die Schulanfänger gerade jetzt, sagt Jens Juraschka, Geschäftsführer des Zwickauer Vereins "Gemeinsam Ziele erreichen".

"Wenn es immer notwendig war, dann ist es nicht übertrieben zu sagen, dass es dieses Jahr am notwendigsten ist", sagt er. "Bei Schulanfängerausstattungen ist man mittlerweile mit Zuckertüte und allem Drum und Dran ganz schnell 300 Euro los." Vor 15 Jahren, als der Zwickauer mit der Spendenaktion begann, kostete so eine Ausstattung noch rund 150 Euro, so Juraschka.