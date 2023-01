Neuentwicklung Mobiler Energiespeicher in Zwickau: Zweites Leben für alte Akkus

Ausgediente Akkus aus Elektoautos bekommen in Zwickau ein zweites Leben eingehaucht. Sie sind zwar nicht mehr auf den Straßen unterwegs, sind aber weiterhin unterwegs. Denn Zwickauer Firmen haben sie in mobilen Speichern zusammengefasst, die zu Kunden in ganz Europa reisen sollen..