Für die Beschäftigten der Inselsberg-Klinik in Bad Tabarz im Kreis Gotha gilt ab April erstmals ein Manteltarifvertrag. Das teilte die Gewerkschaft verdi am Montag mit. Damit würden jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Klinik unter anderem Arbeitszeit, Urlaub, Zuschläge und eine Jahressonderzahlung für alle Mitarbeitenden geregelt.

Verdi-Verhandlungsführer Philipp Motzke erklärte, ab 2025 würde im Haus erstmals Urlaubs- und Weihnachtsgeld in gleicher Höhe wie in der hessischen Schwesterklinik gezahlt. Im nächsten Schritt wolle man auch gleiche Löhne erreichen. Der neue Manteltarifvertrag tritt am 1. April in Kraft. Ein erster Tarifvertrag war laut Gewerkschaft bereits im September vergangenen Jahres geschlossen worden und hatte der Belegschaft einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro gebracht.