Die Gewerkschaft Verdi droht mit Streiks im Saale-Krankenhaus Calbe im Salzlandkreis. Wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte, hat Krankenhaus-Geschäftsführer Florian Dietrich die für den 1. Dezember geplante dritte Tarifverhandlung abgesagt. Während in vergleichbaren Häusern die Entgelte um bis zu 15 Prozent stiegen, gingen die Beschäftigten in Calbe leer aus, heißt es in einer Pressemitteilung.