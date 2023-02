Wegen eines Niesanfalls am Steuer hat eine Frau in Crimmitschau einen Unfall verursacht. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, wollte die 88-Jährige am Freitagvormittag von der Mannichswalder Straße in die Teichstraße einbiegen. Währenddessen musste sie nach eigenen Angaben niesen, verlor kurz die Kontrolle über ihren Wagen und stieß mit dem Auto eines 70-Jährigen zusammen. "Ich gehe davon aus, dass sie die Kurve geschnitten hat", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN. Bei dem Unfall entstand ein Schaden vorn rund von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.