Wahlkampf Umstrittenes Wahlplakat: Jetzt muss Staatsanwaltschaft Zwickau doch ermitteln

Plötzliche Wendung im Fall der Wahlplakate einer rechtsextremistischen Kleinstpartei in Zwickau. Nachdem die dort ansässige Staatsanwaltschaft wegen des auf den Plakaten zu lesenden Satzes "Hängt die Grünen!" noch am Mittwoch keinen Anlass für Ermittlungen sah, bleibt ihr nun keine andere Wahl. Auf Weisung der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden müssen sich die Zwickauer Juristen nun an die Arbeit machen.