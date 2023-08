Kann diese Allianz etwas erreichen: Ein Blick in die Vergangenheit stimmt den kommissarischen Leiter der Arbeitsagentur Ronny Beck zuversichtlich: "In den letzten fünf Jahren sind in der Chipindustrie speziell rund 2.000 Arbeitsplätze geschaffen worden. Das ist schon ein großer Hub, da sehen Sie, 30 Prozent in den letzten fünf Jahren hat sich die Beschäftigung entwickelt."