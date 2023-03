Datensicherheit Nach Hackerangriffen: Unis in Zwickau und Freiberg kämpfen weiter mit Problemen

Lahmgelegtes Internet, eingeschränkter Lehrbetrieb: Im Vorjahr und Anfang 2022 wurden mehrere sächsische Hochschulen Opfer von Hackerattacken. Die Wiedererstellung einer funktionierenden Internetstruktur kostet die Unis viel Zeit und Mühe. An der Bergakademie in Freiberg und der Westsächsischen Hochschule Zwickau sind noch nicht wieder alle Dienste am Netz, wie Sachsens Wissenschaftsministerium im Februar 2023 auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Landtag bekanntgab.