Der Augustusplatz in Leipzig, auf dem der "Markt der Demokratie" stattfindet, füllt sich langsam. Nach Reporterangaben befinden sich aktuell rund 200 Menschen an den verschiedenen Ständen.

In Leipzig starten die Veranstaltungen aktuell mit einem ökumenischem Friedensgebet in der Nikolaikirche. Die Predigt soll die Stadtjugendpfarrerin Anna-Maria Busch halten. Zeitgleich finden auf dem Augustusplatz der "Markt der Demokratie" mit Ständen der Zivilgesellschaft sowie einem Musik- und Kinderprogramm statt. Zu den Veranstaltungen aufgerufen hat das überparteiliche und zivilgesellschaftliche Bündnis "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte". Das Leipziger Bündnis wird nach eigenen Angaben von etwa 255 Organisationen unterstützt.

In Sachsen und Thüringen werden heute Tausende Menschen zu Demonstrationen gegen Rechtsextremismus erwartet. Die Organisatoren wollen damit eine Woche vor den Landtagswahlen ein Zeichen zur Verteidigung der Demokratie setzen.



In Sachsen werden die meisten Teilnehmer in Leipzig und Dresden erwartet. In Leipzig sind zur größten Veranstaltung auf dem Ring mit dem Titel "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte" nach Angaben der Stadt 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt.