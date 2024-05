Angesichts der politischen Lage machen sich auch zahlreiche Menschen, Vereine und Institutionen in Sachsen Sorgen um die Demokratie. So berichtete ein Lehrer aus Radebeul anlässlich des 75. Geburtstages des Grundgesetzes in dieser Woche, dass er auch in seiner Schule einen erschreckenden Rechtsruck beobachtet. Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer forderte jüngst, wachsam zu bleiben. Rechtspopulisten stellten die Demokratie an sich in Frage und schwächen somit das System.



Der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Richter kritisierte in einem Gespräch mit MDR Kultur, dass das Grundgesetz nichts Ostdeutsches enthalte – obwohl die Menschen in der DDR einen größeren Beitrag zur Demokratie geleistet hätten als jene im Westen.