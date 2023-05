Müllentsorgung Für ein sauberes Dresden: Stadt bekämpft Zigarettenkippen

Dresden will auf Plätzen, in Parks und an Haltestellen herumliegende Zigarettenstummel aus dem Stadtbild verbannen. Dazu hat die Stadtverwaltung jetzt eine Anti-Zigarettenkippen-Kampagne vorgestellt. Nach dem Motto "Schnipp und weg" will sie das Umweltbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger stärken. Viele wüssten oft nicht, wie stark ihre Kippen und Tabakreste die Umwelt belasten.