Belgische Kunst gibt es streng genommen erst ab der Staatsgründung 1830, doch auf dem heutigen Staatsgebiet Belgiens haben bereits in den Jahrhunderten zuvor legendäre Künstler gelebt und gearbeitet, die auch heute noch in aller Munde sind. Wie etwa der Maler Jan van Eyck, der im 15. Jahrhundert den berühmten Genter Altar geschaffen hat. Aber auch in der Dresdner Gemäldegalerie gibt es ein sakrales Meisterwerk des Künstlers, das Kunstgeschichte geschrieben hat.

Uta Neidhardt, Oberkonservatorin der Galerie Alte Meister, hat diese Dresdner Ikone so gründlich erforscht, dass ihre Expertise längst auch in Belgien gefragt ist, wo sie als Mitglied einer internationalen Sachverständigenkommission die Konservatoren bei der Restaurierung des Genter Altars berät.

Ein weiterer Superstar aus dem Gebiet des heutigen Belgiens ist kein Geringerer als Peter Paul Rubens. Ihm ist in der Galerie Alte Meister ein eigener Saal gewidmet, zu dessen Höhepunkten auch sein um 1612/15 geschaffenes Gemälde von dem christlichen Einsiedler in der Wüste zählt, der einem verwundeten Löwen Hilfe leistet. Vorbild für die halbnackte Männerfigur war eine Hieronymus-Darstellung, die Rubens in Venedig gesehen hatte. Für den schlafenden Löwen orientierte er sich an antiken Vorbildern, griff dabei aber auch auf eigene Zeichnungen nach lebenden Tieren zurück.