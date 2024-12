Der Liedermacher Gerhard Schöne ist am Dienstag mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden.

Auch der Künstler und Mitgründer der Chemnitzer Künstlergruppe "Clara Mosch", Thomas Ranft, hat die Auszeichnung verliehen bekommen.

Mit dem Bundesverdienstkreuz als höchster deutschen Auszeichnung werden Menschen für ihr Engagement ausgezeichnet.

Das Bundesverdienstkreuz ist die höchste zivile Auszeichnung, die in der Bundesrepublik vergeben wird. Aus der sächsischen Kulturlandschaft sind damit am Montag und Dienstag der Liedermacher Gerhard Schöne, der Künstler Thomas Ranft, der Ethnologe Roland Steffan, der Autor Axel Helbig und der Chef der Mendelssohn-Stiftung Jürgen Ernst geehrt worden.

Sie haben ihre Orden bei Festveranstaltungen in der Sächsischen Staatskanzlei von Ministerpräsident Michael Kretschmer empfangen, der sie stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte. Insgesamt wurden bei den beiden Festakten 15 Frauen und Männer aus Sachsen geehrt.

Gerhard Schöne und sein Einsatz für die Musik

Der Liedermacher Gerhard Schöne muss im Osten wohl kaum vorgestellt werden. Seine Lieder haben die Leben zahlreicher Menschen von Kindesbeinen an begleitet und sind mittlerweile zum gesamtdeutschen Kulturgut geworden.

In der Begründung für die Auszeichnung heißt es: "Gerhard Schöne ist einer der erfolgreichsten und prominentesten Liedermacher des Landes, der schon zu DDR-Zeiten viele Menschen berührt und inspiriert hat und der mit seinen Texten und seinem Auftreten für Werte wie Vielfalt und Toleranz steht." Zu Schönes bekanntesten und erfolgreichsten Kinderliedern gehört "Jule wäscht sich nie" aus dem Jahr 1982. Ein Jahr zuvor erschien seine erste Langspielplatte "Spar deinen Wein nicht auf für morgen."

Bildrechte: Pawel Sosnowski

Auch an anderen Stellen setzt er sich den Angaben der Staatskanzlei für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, Frieden und ein gutes Miteinander ein. So wirkt er ehrenamtlich im Inkota-Netzwerk e.V. mit, einem Verein, der Projekte der Entwicklungszusammenarbeit mit Partnern in Asien, Afrika und Lateinamerika voranbringt.

Ebenso engagiere er sich ehrenamtlich bei der Kinderhilfsorganisation UNICEF und wirkte als Künstler beim "Fest der Kulturen" und dem "Weltkindertag entlang der Elbe" mit, ohne dafür Gage zu verlangen. Schöne motiviere ebenso begeistert Kinder, die Musik und das Singen als Teil ihres Lebens zu betrachten.

Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Ronald Bonß

Thomas Ranft: Kampf für die freie Kunst in der DDR

Thomas Ranft zählt zu den bedeutenden Vertretern der bildenden Kunst in Deutschland. Er hat sich in der DDR unter widrigen Umständen für die freie Kunst eingesetzt. 1973 zählte er zu den Mitbegründern der Produzentengalerie "Oben" in Chemnitz, die nicht-systemkonformen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bot und in den 1970er-Jahren zu den wichtigsten ihrer Art in Deutschland zählte.

Auch war er Ideengeber und Mitinitiator der 1977 gegründeten Künstlergruppe "Clara Mosch", der bedeutendsten oppositionellen Künstlergruppierung in Chemnitz bis zu ihrem Ende 1982. Mit dem Versuch, moderne internationale Tendenzen künstlerischen Ausdrucks aufzunehmen und damit auch ihre eigene künstlerische Freiheit zu behaupten, wurde die Gruppe von den Machthabern in der DDR als Provokation angesehen. Es gab Einschüchterungsversuche bis hin zum Beschluss der Staatssicherheit, die Künstlergruppe zu zersetzen.

Bildrechte: Pawel Sosnowski

Nach 1990 erlangte Ranft mit Ausstellungen im wiedervereinigten Deutschland und im Ausland große, auch internationale Anerkennung. Seit 1994 engagiert er sich als Gründungsmitglied im Verein Kunst für Chemnitz, dessen Vorstandsvorsitzender der 79-Jährige bis heute ist.

Roland Steffan wirkt ehrenamtlich an Museen