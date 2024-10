Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Einsturz der Carolabrücke Ausgetretenes Fernheizwasser beeinträchtigt Umwelt kaum

02. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Am 11. September ist die Carolabrücke in Dresden zum Teil eingestürzt. Dabei wurden nicht nur die Straßenbahngleise und der Radweg beschädigt. Auch die unter der Brücke verlaufenden Fernwärmeleitungen wurden komplett zerstört. In der Folge ist eine Zeit lang Fernheizwasser aus den Leitungen in die Elbe gelaufen. MDR-AKTUELL-Hörer Johannes Kastner fragt sich, ob dadurch Umweltschäden entstanden sind. Sowohl der Netzbetreiber selbst als auch ein Gewässeranalytiker geben Entwarnung.