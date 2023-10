Bis zu bis 800 Menschen haben am Sonnabend in Dresden gegen eine Kundgebung der "Querdenker"-Szene demonstriert. "Wir sind mit der Resonanz zufrieden", sagte ein Sprecher des Bündnisses "Herz statt Hetze". Der Gegenprotest war vom Gelände der Universität zum Theaterplatz in Hör- und Sichtweite der "Querdenker"-Versammlung gezogen. Auf Plakaten sprachen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen Faschismus und für Toleranz aus. Laut Polizei sind beide Versammlungen am Nachmittag vorerst ohne größere Störungen verlaufen.