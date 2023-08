Die evangelische Kirchgemeinde Sebnitz hat am Montagabend mit einem Friedensgebet ein Zeichen für ein solidarisches Miteinander gesetzt. Der Pfarrer der Gemeinde, Sebastian Kress, sagte MDR SACHSEN, es sei wichtig, Orte für eine friedliches Zusammenkommen zu schaffen. "So kann man international-kulturelles Verständis fördern und die Angst vor dem Fremden abbauen", so Kress. Anlass für das Gebet war eine Demonstration der rechtsextremen Kleinstpartei "Freie Sachsen" in Sebnitz.