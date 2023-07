Nach dem Übergriff auf Flüchtlinge in einem Wohnhaus in Sebnitz hat der Staatsschutz der Dresdner Polizei einen ersten Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 20-jährigen Deutschen. Der junge Mann stehe im Verdacht, am Sonnabend mit einer Sturmhaube maskiert in das Haus an der Langen Straße eingedrungen zu sein. Im Flur soll er zwei Hausbewohner afghanischer Herkunft im Alter von 16 und 18 Jahren mit einer Stange attackiert haben. Zudem soll er fremdenfeindliche Parolen gerufen haben.