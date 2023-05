Der von den rechtsextremen "Freien Sachsen" errichtete Gedenkstein in Zinnwald ist beschmiert worden. Wie die zuständige Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte, wurde der Stein mit roter Farbe und der Aufschrift "Antifa Area" übersprüht. Ein Schild, eine Bank und Gebäude in der Nachbarschaft seien ebenfalls beschmiert worden. Entdeckt wurde die Tat laut Polizei in der Nacht zum Montag von einer Streife. Die Täter seien bisher unbekannt. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.