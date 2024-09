Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Zollhausschanze Neuhermsdorf Simson-Gaudi: Tausende Besucher trotzen dem Schlamm

28. September 2024, 21:26 Uhr

Röhrende Motoren statt wäldlicher Idylle. Das Areal rund um die Zollhausschanze in Neuhermsdorf war am Sonnabend wieder fest in der Hand von Simson & Co.. Zum fünften Mal ging das "Simply Hillclimb" über die Bühne. Ziel: Mit dem Moped die Sprungschanze so weit wie möglich hinauffahren. Neben dem Wettkampf gab es auch was fürs Auge. Fans und Fahrer zeigten sich in kreativen Kostümen.