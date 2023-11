Ausstellung "Revolutionary Romances" zeigt Kunst der DDR im globalen Kontext

Fotos , Briefmarkensammlungen, Textilien, vor allem aber Gemälde und Grafik sind in der Ausstellung "Revolutionary Romances" zu sehen – allesamt Kunst aus den Beständen der Dresdner Museen. Vieles davon wird nun erstmals gezeigt und damit aus den Tiefen der Depots geholt, denn das Interesse war 30 Jahre lang eher bei Null. Es gehe, so die Macher der Ausstellung, um die "eurozentristische Perspektive". Man wolle auch die "Formen der kulturellen Aneignung" von damals neu beleuchten sowie jene der "stereotypen Darstellung von Menschen und Kulturen des globalen Südens". Vieles müsse man heute kritisch sehen, allein schon durch die Art der Darstellung, erklärt Kurator Mathias Wagner.

"Weil wir versuchen, eine andere Perspektive auf die Kunst, die in der DDR entstanden ist, vorzunehmen. Denn die Kunst der DDR wurde in den letzten 30 Jahren vorzugsweise zwischen den beiden Polen staatsnah und staatsfern, dissidentisch, nicht-dissidentisch diskutiert. Mit diesem Vergleich war immer eine Qualitätszu- und -abschreibung verbunden. Seit ein paar Jahren gibt es neue Ansätze, die untersuchen, ob und wie man die Kunst der DDR auch im Kontext ihrer internationalen und transkulturellen Beziehungen beschreiben könnte."

Viele Bilder werden nun erstmals gezeigt – zumindest nach 1990. Und das macht diese Ausstellung so spannend. Jedes Bild, jedes Werk dürfte eine eigene Geschichte haben: Zwischen Bundesadler und Friedenstaube, Proletariat und Bourgeoisie, Vietnamkrieg und kommunistischen Versprechen. Das sozialistische Weltideal steht also auch hier – auf dem Prüfstand.

Den Organisatoren der Schau war wichtig, so die Direktorin des Albertinums Hilke Wagner, einen zeitgemäßen Blick auf die Kunst der DDR und den "globalen Süden" zu richten und damit auf den geistigen und kulturellen Schulterschluss mit Ländern wie Kuba, Chile, Vietnam, Indien, Irak, Libyen, Mosambik und Burma (Myanmar). Es gehe auch darum, sagt sie, "die Frage zu stellen, was bedeuten diese Konzepte von Solidarität, Völkerfreundschaft für uns noch heute?" Und: "Wurde es damals überhaupt gelebt?"

Bilder zeigen das Gut und Böse, schwarz und weiß – künstlerischer Protest gegen Krieg und Gewalt in Asien, Afrika und Lateinamerika. Zu sehen sind Reisebilder, Diplomarbeiten von ausländischen Studierenden an der Dresdner Kunsthochschule, aber auch die Sicht der anderen auf die DDR: Positionen und Auftragsarbeiten. Eine Kunst, auch aus der Gegenwart, die durchaus zum kritischen Reflektieren einlädt – geschaffen unter anderem von Georges Adéagbo, Hamlet Lavastida, Dana Lorenz, Sonya Schönberger, Wenke Seemann, Sung Tieu, Arlette Quỳnh-Anh Trần.

"Revolutionary Romances" hinterfragt die Formen der Völkerfreundschaft und präsentiert die Kunst dazu. "Das ist gerade hier in Dresden gut", sagt die Direktorin Hilke Wagner, "unsere Besucher nochmals daran zu erinnern und gleichzeitig auch zu fragen, sind das Konzepte, die tatsächlich auch gelebt wurden." Man möchte auch mit Vorurteilen aufräumen und die Dinge in ihrer Komplexität untersuchen.

Damals waren die Bilder nicht nur Ausdruck einer Ideologie, einer Völkerfreundschaft, es war auch die Suche der DDR nach Anerkennung und weltweitem Netzwerk. "Deshalb hat sie sich den Ländern im globalen Süden zugewandt", so der Kurator. Doch was können wir heute davon lernen?



Spannend sei, so die Ausstellungsmacher, womit sich Kunstschaffende beschäftigt haben. "Ganz oft war es so, dass es eben einen konkreten Anlass gab, wo man sich positionieren konnte." – inmitten der großen Krisen des 20. Jahrhunderts: Der Putsch in Chile 1973, der Vietnamkrieg, die Unabhängigkeitsbewegung in Afrika.