In Halle hatte ein junger Mann 2019 eine Frau angefahren und getötet . Das Gericht sah es in zweiter Instanz als erwiesen an, dass der Mann sich mit seinem geliehenen leistungsstarken Auto ein Rennen mit einem Bekannten geliefert hatte.

Elisa Marie Hoven ist Professorin für Strafrecht an der Uni Leipzig. Bildrechte: Prof. Dr. Elisa Marie Hoven

Der Unterschied zwischen zu schnellem Fahren und Rasen oder Autorennen ist nach Angaben von Elisa Hoven der Wettbewerb. Das gelte auch, wenn Autos nicht nebeneinander, sondern nacheinander führen: "Es müsste schon Geschwindigkeit gemessen werden, Geschicklichkeit et cetera. Aber dann wäre das ein strafbares Rennen."



So wäre etwa auch ein Wettbewerb im Tunnel an der Rappbodetalsperre strafbar, wenn man einen Wettbewerb zwischen den Teilnehmenden feststelle. Jedes Jahr treffen sich dort im April zahlreiche Auto- und Motorradfahrer und fahren durch den Tunnel.



Auch ein Einzelrasen könne dann strafbar sein, so Hoven: "Aber das würde voraussetzen, dass die Teilnehmenden nicht nur die höchstmögliche Geschwindigkeit versuchen, im Tunnel zu erreichen, sondern sich auch noch grob verkehrswidrig und rücksichtslos verhalten."