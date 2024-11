Neue Kostüme zum Anprobieren bei Aschenbrödel-Ausstellung auf Schloss Moritzburg

Das Interesse an den Defa-Film-Drehort sei ungebrochen, sagt Striefler: "Wir haben jedes Jahr eine beträchtliche Zahl an Besucherinnen und Besuchern - so 120.000 bis 130.000 jedes Jahr. In Summe waren schon anderthalb Millionen Menschen hier." Dominique Fiegler, Leiterin von Schloss Moritzburg stellt fest: "Für einige ist es das Weihnachtsritual, für andere sind die Orginalkostüme das Highlight und für wieder andere ist das Anprobieren der Schattenroben, also der Besucherkostüme, das Highlight." Auch in diesem Jahr stehen wieder Kostüme zum Anprobieren bereit. Neu dabei ist diesmal Aschenbrödels Hochzeitskleid und ein Kostüm des Königs, beides wird für die Ausstellung neu genäht.