Auch an Ärztehäusern suche Rademann auf den Infotafeln vergeblich nach einer Angabe, in welchen Räumen sich Ärztinnen und Ärzte befinden. Bei Behörden sei das ebenfalls ein Problem. Seine Söhne im Alter von 14 und 16 Jahren und seine Frau seien da eine große Hilfe im Alltag.

Hilfe erfahre Rademann auch von vielen anderen, sagt er. Dafür sei er dankbar. Was aber wichtig für Menschen sei, die blinden und sehbehinderten Personen helfen wollen: "Man sollte die Betroffenen vorher fragen, ob sie Hilfe brauchen und ein 'Nein' akzeptieren", betont Rademann. Manche werden auch übergriffig und fassen einen an, ohne zu fragen, erzählt er.

Mit der Braille-Schreibmaschine tippt Marco Rademann gerade noch seinen nächsten Einkaufszettel fertig. Er erinnert sich an den stressigen Weihnachtseinkauf: "In dem Laden war richtig viel los." Rademann habe glücklicherweise jemanden gefunden, der zusammen mit ihm den Einkauf in dem Trubel besorgt hat. Da habe auch wieder die Brailleschrift geholfen, die er schnell von seinem Zettel ablesen konnte.