Hans-Joachim Dietze hat den Feuersturm im Februar 1945 überlebt. Heute ist er 92 Jahre alt und steht wieder an dem Ort, der sein ganzes Leben geprägt hat - vor dem Dresdner Hauptbahnhof in unmittelbarer Nähe seines ehemaligen Elternhauses. Er legt hier für die Fernsehkolleginnen und -kollegen des MDR SACHSEN ein Mahndepot, eine Art Plakette, frei – insgesamt sind in Dresden etwa 70 solcher Marken in den Boden eingelassen. "Sie erinnern daran, wo in der Zeit des Nationalsozialimus in Dresden schlimme Dinge passiert sind", erklärt Dietze.