Die Zerstörung der Synagoge. Ich war klein, dennoch kann ich mich daran erinnern, dass mein Vater in das Zimmer kam und sagte: Die Synagoge brennt. Auch an die sogenannte Kristallnacht kann ich mich genau erinnern, auch wenn wir nicht direkt involviert waren. Aber die Synagoge brannte, die Geschäfte ebenso. Es war Aufruhr. Und da griff natürlich auch die Angst die Eltern an und das haben wir gespürt.

In der Nacht zum 14. Februar, also nicht sofort, sagte das mein Vater meiner Mutter. Und meine Mutter hat ihm entgegnet: Ich lasse meine Kinder nicht in den Tod gehen. Ich fliehe mit ihnen. Und sie ist in derselben Nacht in die Stadt gelaufen, um zu schauen, welche Namen und Adresse können wir annehmen, weil wir können ja nicht unter unserer eigenen Adresse fliehen. Da hat meine Mutter ihre Freundin, die wir auch kannten, erschlagen mit ihren Kindern vor ihrem zerstörten Haus gefunden. Und da ist meine Mutter nach Hause gekommen und hat gesagt: So, ab sofort heißt ihr so und habt dort gewohnt.