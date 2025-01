Bei den Abrissarbeiten an der Carolabrücke in Dresden ist offenbar ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, liegt der verdächtige Gegenstand an der Baustraße in der Elbe, die für den Abstransport der Trümmer angelegt wurde. Es seien Kampfmittelexperten angefordert worden, um zu untersuchen, ob es sich wirklich um eine Weltkriegsbombe handelt. Für die Errichtung eines Sperrkreises und mögliche Evakuierungen werde der Bericht der Bombenspezialisten abgewartet.