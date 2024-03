Drei Autos haben in der Nacht vom Donnerstag zu Freitag direkt neben einem Hotel in Dresden in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand auf dem Parkplatz an der Bärnsdorfer Straße gegen 23:30 Uhr gemeldet. Als die Berufsfeuerwehr eintraf, brannten alle drei Pkw.