In Dresden sind bei einem Unfall mit einem Linienbus am Sonntagnachmittag 13 Fahrgäste verletzt worden. Laut Polizei waren sie bei einer Notbremsung des Busfahrers an einer Kreuzung im Stadtteil Striesen gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Pkw dem Bus die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge kollidierten leicht miteinander.