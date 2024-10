Massegut wie Salz und Sulfat konnten demnach in Tschechien auf die Bahn und Lkw umgeladen werden. Die Schwerlasttransporte in Lovosice seien allerdings komplett weggefallen und gehen über die Donau. Der SBO fehlen nun die Schiffe, welche in Tschechien entladen werden sollten, in ihren Häfen Dresden, Riesa und Torgau. Für Schiffsverladungen ab dem Alberthafen Dresden habe man Leerfahrten ab Magdeburg geordert. Noch sei unklar, ob diese Leehrfahrten von den Verladefirmen bezahlt werden, so Loroff.