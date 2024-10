In Dresden sind am Montagmorgen die weiteren Abbrucharbeiten am eingestürzten Teil der Carolabrücke fortgesetzt worden. Die Arbeiten sollen bis Jahresende dauern. Bereits vor dem Hochwasser im September waren erste Brückenteile abgerissen worden. Nun konzentrieren sich die Arbeiten zunächst auf die Altstädter Seite.

In einem ersten Schritt müssen nach Angaben der Stadtverwaltung die noch in der Elbe hängenden Brückenteile zum Absturz gebracht, zerkleinert und weggebracht werden. Danach folgen die seit dem Einsturz im Fluss liegenden Trümmer. Der Beton des eingestürzten Brückenstrangs C könne wiederverwendet werden, hieß es vom Straßenbauamt.



Die Kosten für Abbruch, Sicherung und Ursachsenforschung einschließlich dem Umprogrammieren von Ampeln auf Alternativstrecken wurden auf sieben Millionen Euro geschätzt. Die Planungen für den Wiederaufbau der Carolabrücke - in welcher Form auch immer - sollen Anfang nächsten Jahres beginnen.