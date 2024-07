In einem zweiten Teil der Ausstellung sind im Kupferstich-Kabinett - ebenfalls vom 24. August an - rund 150 Zeichnungen und Studien zu sehen. Dort könne der Arbeitsprozess des Künstlers nachempfunden werden. Präsentiert werde in der dortigen Schau bis zum 17. November zudem ein Manuskript, in dem Friedrich wichtige Gedanken zur Kunst festhielt, darunter auch kritische Anmerkungen über Werke seiner Zeitgenossen. Auf den Spuren von Caspar David Friedrich und weiteren Künstlern können Ausflügler in der Sächsischen Schweiz entlang des Malerwegs einige berühmte Motive von den Gemälden in Natura erleben.