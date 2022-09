Was sind CO2-Ampeln? Eine CO2-Ampel ist ein Messgerät, mit dem der Gehalt von Kohlenstoffdioxid und so auch die Luftqualität in einem Raum gemessen werden kann. CO2-Messgeräte geben nach dem Ampelsystem den Hinweis, wann die Fenster zu öffnen sind, um wieder eine bessere Luftqualität zu erreichen. Dadurch soll das empfohlene Lüften in den Schulen wegen Corona auf ein notwendiges Maß begrenzt werden. Sächsisches Kultusministerium