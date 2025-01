Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Handwerk meets Cosplay Bei der Crafting Com lernen Kostümbauer ihre Tricks

06. Januar 2025, 20:23 Uhr

Am Wochenende fand wieder die Crafting Com in Dresden statt. Cosplay Conventions kennt man bereits, aber bei dieser Veranstaltung ging es weniger darum, die fantastischen Kostüme zu präsentieren. Hier stand die harte Arbeit vor der Kür im Fokus. Denn drei Tage lang konnten die Besucherinnen und Besucher gemeinsam an ihren Projekten basteln oder bei Workshops neue Skills lernen.