Auf all das fällt mein Blick aber erst, nachdem ich die verschiedenen, auf Mannequins drapierten Kostüme bewundert habe, die den Raum einnehmen. Sie leuchten und funkeln wie eine Broadway-Show. Eine Schaufensterpuppe trägt das grüne Nieten-Kostüm der Anne Boleyn aus dem Musical "Six". Mit Mikrofon und Sonnenbrille sieht sie aus wie eine Popdiva. Ein anderes Mannequin trägt Patricias aktuelles Projekt: Das Blumenkleid der Disney-Prinzessin "Anna" aus dem Kurzfilm "Frozen Fever". Das Kleid also, das sie am 25. Mai beim Comicpark tragen möchte.

"Nur noch" den Mount Everest besteigen

"Das hier habe ich von Hand gestickt", sagt Patricia und zeigt auf einen Schmetterling mit blumigen Verzierungen auf dem Oberteil des Kleides. Die makellose Stickerei in fünf Farben ist etwa so groß wie meine Handfläche. "Das hat bestimmt 15 bis 20 Stunden gedauert", sagt die 26-Jährige. Und ich frage staunend, wie lange sie für so ein Prinzessinnenkleid brauche. "Locker 500 Arbeitsstunden." Im Kopf überschlage ich: Selbst bei einem Mindeststundenlohn von nur zwölf Euro wären das beim Schneider minimum 6.000 Euro. Materialkosten noch gar nicht eingerechnet!

Während ich den Mund wieder zuklappe, redet Patricia weiter. Die "Anna", wie sie das Kleid nennt, sei fast fertig. Eigentlich fehle "nur noch" der türkisgrüne Überrock, den sie in den vergangenen Tagen schon gefärbt habe. Der müsse aber auch noch bestickt werden: mit 17 Blumen, die alle noch ein bisschen größer sind als der Schmetterling. Die Worte "nur noch" klingen in meinen Ohren nach. Genauso gut hätte sie sagen können, sie wolle "nur noch" schnell den Mount Everest besteigen.

Ich gehe gern ins Theater und irgendwann, so mit 13 oder 14, dachte ich mir: Ich möchte sowas auch mal anziehen. Patricia Cosplayerin

