Der Radebeuler Courage Preis geht in der internationalen Kategorie an die Verwaltung der ukrainischen Partnerstadt Obuchiw. Der Verein "Radbeuler Couragepreis" möchte mit der Vergabe nach eigenen Angaben die außerordentliche Leistung anerkennen, die die Stadtverwaltung in Obuchiw unter den Bedinungen des Krieges erbracht habe. Die Stadt liegt 45 Kilometer südwestlich von Kiew und hat 40.000 Einwohner. Sie hatte unter anderem seit Ausbruch des Krieges rund 10.000 Geflüchtete aufgenommen.

Das Foto zeigt Teile der Stadtverwaltung von Obuchiw in der Ukraine. Bildrechte: MDR/Stadt Radebeul