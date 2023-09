Am Freitagabend steht DJ Purple Machine in seiner Heimatstadt Dresden auf der Bühne. Vor dem ausverkauften Konzert sagte er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur: "Dass ich in Dresden auf der Bühne stehe, macht einiges mit mir. Ab dem Moment, in dem ich mich dafür entschieden habe, habe ich es auch fast schon wieder bereut." Freunde, Familie, Wegbegleiter - alle seien da. "Das ist schön und macht mir gleichzeitig ein wenig Angst, denn ich fühle mich einfach wohler, wenn ich in irgendeiner Stadt bin, in der ich wenige Menschen kenne." Da könne man einfacher gehen, wenn etwas schiefläuft. In Dresden sei das nicht so einfach möglich.