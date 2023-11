Smart Mobility Dresden als Vorreiter für moderne Mobilität

11. November 2023, 06:28 Uhr

Jedes Jahr schaut sich der Digitalverband Bitkom an, wie deutsche Großstädte in Sachen Digitalisierung aufgestellt sind. Vorn mit dabei dieses Jahr: Dresden. Im sogenannten Smart City Index landet die sächsische Landeshauptstadt beim Thema digitalisierter Mobilität auf Platz drei hinter Hamburg und Nürnberg. 81 Städte wurden insgesamt untersucht. Was macht die Mobilität in Dresden so smart und digital?