Verbessern ließe sich das auf verschiedenen Wegen, sagt Dutsch. Man könnte zum Beispiel Stadtlinien verlängern. In Dresden wäre das ganz typisch die Linie 7, die an ihrem südlichen Ende Pennrich bedient – eine Neubaustrecke, die nach der Wende entstanden ist. "Was wir auch manchmal machen, ist, bei einbrechenden Regionalbus-Linien, wenn wir da so eine Straße haben, wo so ein Korridor reinkommt, vielleicht viele Regionalbusse, dass wir da bewusst einen Teil rausnehmen und über einen Umweg in die Stadt reinfahren lassen, um noch an einer anderen Stelle Stadtrand zu erschließen", erklärt der Nahverkehrsforscher.