Noch stärker als Durs Grünbeins Romanvorlage konzentriert sich die Dresdner Inszenierung auf die persönliche Betroffenheit von Dora und Oskar. Sie kommen mit hohen Erwartungen in ihre Traumstadt, und eigentlich sind die Jahre ab 1935 bis zum Kriegsbeginn vier Jahre später ihre "goldenen", in denen zwei Töchter geboren werden. Aber die Indoktrinationen eines gleichgeschalteten, militarisierten Systems vergiften auch die menschlichen Beziehungen und das Klima in der fanatisierten Stadt. Oskar bleibt schließlich an der Ostfront verschollen, Dora und die Kinder überleben knapp das Bombardement Dresdens.