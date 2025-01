Stadtrat Dresden Hunderte DVB-Beschäftigte protestieren gegen Sparkurs

DVB-Betriebsrat Wolfgang Fehring sagte MDR SACHSEN, dass dem Unternehmen ab dem 1. April ein Stellenabbau drohe, wenn an den Planungen festgehalten werde. Aktuell würde das 150 Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen betreffen. "Wir sind gegen eine Angebotsreduzierung, gerade in einer wachsenden Stadt wie Dresden. Wir wollen weiterhin eine gute Arbeit machen." Fehring verwies auf Rekordzahlen mit 183 Millionen Fahrgästen und die Bedeutung des ÖPNV in der Stadt. Er kündigte weitere Aktionen an, auch bundesweit, gemeinsam mit anderen Verkehrsunternehmen.