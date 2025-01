In Dresden drohen Einschnitte in städtischen Personennahverkehr. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben erklärt, dass ihnen Zuschüsse von Land und Bund in Höhe von 18 Millionen Euro fehlen. Zudem muss die klamme Landeshauptstadt ebenfalls sparen. Nun haben die DVB eine Streichliste vorgestellt, die in Dresden auch schon als "Liste der Grausamkeiten" betitelt ist. Über deren Umsetzung muss der Stadtrat in seinen nächsten Sitzungen entscheiden. Schon ab April könnte das Angebot eingeschränkt werden. Noch sind die Pläne aber nicht in Stein gemeißelt.