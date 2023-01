Die Elbe Flugzeugwerke (EFW) in Dresden befinden sich weiterhin im Aufwind. Das Traditionsunternehmen ist insbesondere für die Umrüstung von ausrangierten Passagierjets zu Frachtmaschinen bekannt und fährt die Zahl der jährlichen Umrüstungen kontinuierlich hoch. Eine Sprecherin der EFW sagte MDR SACHSEN, an weltweit sechs Standorten würden unter Federführung des Dresdner Unternehmens Airbus-Maschinen der Typen A330-200, A330-300, A321 und A320 umgerüstet. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 20 zu Frachtern umgerüstete Maschinen ausgeliefert, in diesem Jahr soll die Zahl auf 40 verdoppelt werden.