Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr in Kleinnaundorf bei Dresden: Menschen stehen Schlange in einer Hofeinfahrt. Sie haben große Plastiktaschen über den Schultern oder Waschkörbe dabei. An der Einfahrt verweisen zwei Schilder unter Sonnenschirmen auf den Verkauf von Melonen. "Ja, das erinnert an früher, das Schlangestehen", sagt Mario Magyar und lacht.

Bildrechte: Konstantin Henß

"Als kleiner Junge musste ich mich auch Anstellen für Gurken und Bananen. Das muss man ja zum Glück normalerweise nicht mehr." Doch in Kleinnaundorf am Sonntag wartet er wieder geduldig in der Reihe, auch für seine Eltern. Er soll zwei, drei erntefrische Melonen aus Ungarn kaufen, möglichst schön und groß sollen sie sein.

Mit dem Geschmack von frischer Melone verbinde ich immer Urlaub und den Sommer bei meinen Großeltern. Mario Magyar Freitaler mit ungarischen Familienwurzeln

Bildrechte: Konstantin Henß

Damit die Kundschaft die Früchte problemlos zu ihren Autos bringen kann, hat der Organisator des Verkaufs, Thomas Käfer, vorsichtshalber drei Schubkarren hingestellt. Damit fährt ein Ehepaar gerade zwei bestimmt sieben Kilogramm schwere Melonen und eine Stiege Pfirsiche vom Hof. Mario Magyars blickt ihnen hinterher. Als Kind ist er mit seiner Familie jeden Sommer in den Ferien zu seinen Großeltern nach Debrecen gefahren, da seien ihm die Früchte immer riesig groß erschienen. "Mit dem Geschmack von frischer Melone verbinde ich immer Urlaub und den Sommer bei meinen Großeltern."

Das erste Melonenfeld vergisst man nie

Sommererinnerungen an Melonen aus Osteuropa hat auch das Ehepaar Friedemann aus Bannewitz. An den "einzigen Urlaub in Ungarn als Kind", erinnert sich die Ehefrau. "Wir sind damals an den Feldern vorbeigefahren, auf denen riesige Melonen lagen. So etwas kannte ich ja gar nicht." Stattdessen kannte die Bannewitzerin auch das Anstehen nach Melonen, wenn es sie mal im DDR-Konsum oder HO gab. "Wie froh war man damals, wenn man welche bekommen hatte." Und dann fällt ihr ein Missgeschick ein, das ihr als Teenie passierte. "Einmal habe ich lange nach Melone angestanden und auch eine bekommen. Vor der Haustür ist sie mir aus der Hand gefallen und zerplatzt, oh je", erzählt sie lachend ihrem Mann.

Bildrechte: Kathrin König

Sommertage in Nachbars Garten